Google ha alcune cattive notizie per gli utenti che si affidano all’Assistente Google per impostare regolarmente promemoria per loro. I promemoria basati sulla posizione e la possibilità di assegnare promemoria a un individuo specifico ora sono gradualmente eliminati dall’assistente vocale.

Google ha condiviso tranquillamente la notizia in un piccolo commento sul sito Web della Guida di Google Assistant. L’opzione per ‘creare promemoria per un luogo specifico’ verrà gradualmente eliminata, secondo Google. La società non ha spiegato perché questa utile funzionalità è stata rimossa.

Google Assistant sta rimuovendo gradualmente le funzioni

Nel 2018, i promemoria basati sulla posizione sono stati introdotti per evitare di dimenticare ciò che si desidera ottenere quando ci si trova in una determinata posizione. Ad esempio, puoi chiedere all’assistente di ricordarti di portare una bottiglia di latte fresco al supermercato su alcuni dei migliori display intelligenti, come Nest Hub (2a generazione). Quando ti avvicini a un negozio, l’assistente vocale ti avviserà sul telefono.

Sebbene questa funzione essenziale venga gradualmente eliminata, puoi comunque richiedere all’assistente di creare promemoria per te in un momento specifico. Questo è uno degli aspetti più utili dell’Assistente per ricevere i promemoria. Le routine possono anche essere programmate quando arrivi in ​​una determinata posizione, anche se questa potrebbe essere un’opzione lontana per i promemoria basati sulla posizione.

L’eventuale perdita della funzione frustrerà senza dubbio i clienti che si affidano all’Assistente per ricordare loro le attività che avevano intenzione di svolgere quando arrivano in un’area specifica.

Un’altra funzionalità che verrà gradualmente eliminata nel prossimo futuro è la possibilità di assegnare promemoria ai membri della famiglia o a chiunque effettui il check-in sul tuo stesso dispositivo abilitato all’assistente.