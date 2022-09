Lenovo, come molte altre aziende IT questa settimana, è all’IFA di Berlino per condividere dettagli su ciò che ha pianificato per la fine dell’anno. Il primo Chromebook da 16 pollici sarà disponibile nell’assortimento delle festività 2022 dell’azienda. L’IdeaPad 5i può essere ordinato con un LCD 16:10 da 2,5K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 350 nits. A causa delle sue dimensioni maggiori, l’IdeaPad 5i include anche una tastiera di dimensioni standard.

Il modello base è alimentato da un processore Intel Pentium 8505, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC. Tuttavia, l’IdeaPad può essere aggiornato con un processore Intel Core i3 di 12a generazione, 8 GB di RAM e un vero SSD con un massimo di 512 GB di spazio di archiviazione. Ha anche uno slot MicroSD, quattro porte USB-C e USB-A totali, un jack audio, Bluetooth 5.0 e connessione WiFi 6E. Inoltre, il Chromebook include di serie una webcam 1080p. Lenovo afferma che la batteria integrata può fornire fino a 12 ore di utilizzo con una singola carica. La società ha dichiarato che avrebbe rivelato i prezzi e la disponibilità negli Stati Uniti in un secondo momento. Quando arriverà in Europa all’inizio del prossimo mese, l’IdeaPad 5i partirà da 549 euro.

Lenovo IdeaPad 5i arriverà il prossimo mese

Lenovo ha riprogettato il Tab P11 e il Tab P11 Pro insieme all’IdeaPad 5i. I due tablet Android, ora alla loro seconda generazione, hanno interni e display migliorati. Il Pro è il più intrigante dei due, con un display OLED da 11,2 pollici con 600 nit di luminosità, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di risposta al tocco di 360 Hz e compatibilità sia per HDR10 che per Dolby Vision. Lenovo afferma che il Tab P11 Pro ha il 120% in più di potenza di elaborazione rispetto al suo predecessore grazie a 8 GB di RAM e un nuovo chipset MediaTek Kompanio 1300T. Il tablet è compatibile con la Precision Pen 3 dell’azienda.

La penna di Lenovo, come la Apple Pencil di seconda generazione, si attacca magneticamente al tablet, consentendogli di caricarsi in modalità wireless quando non è in uso. Il Tab P11 ora ha un LCD da 11,5 pollici con una frequenza di aggiornamento configurabile di 120 Hz, 400 nit di luminosità e una risoluzione di 2.000 per 1.200. Lenovo afferma che la nuova CPU MediaTek Helio G99 del tablet è il 50% più veloce del chipset del suo predecessore.

Oltre ai suddetti dispositivi mobile, Lenovo ha presentato un nuovo monitor da gioco premium. Il Legion Y32p-30 ha un pannello LCD 4K da 31,5 pollici, un rapporto di aspetto 16:9, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una velocità di risposta dichiarata di 0,2 ms. Ha anche due connettori HDMI 2.1, che ti consentono di collegarlo alle tue console PlayStation 5 e Xbox Series X/S.