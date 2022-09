Lenovo presenta una gamma di soluzioni intelligenti per PC e Desktop in occasione dell’evento IFA 2022 a Berlino. In particolare, l’azienda propone agli utenti Lenovo Legion Y32p-30, l’ultima nuova generazione di monitor professionali ThinkVision T32p-30, T34w-30, T24i-30, T32h-30 e S25e-30 e il primo desktop Google Chrome Enterprise della società: il ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise. Ognuno di questi nuovi dispositivi vanta un ventaglio di vantaggi per lavoratori in ufficio e/o da remoto.

Esperienza immersiva e di qualità con il monitor da gaming Lenovo Legion Y32p-30

Per gli utenti che passano costantemente dal lavoro al gaming e viceversa, questo nuovo monitor è dotato di un ottimo display UHD da 31,5 pollici a 144Hz e tempo di risposta di appena due secondi. Privo di sfocature e dotato di colori vividi e vivaci, per fotogrammi nitidi e ben illuminati. La grafica raggiunge un’elevata qualità dell’immagine, fino ad una risoluzione ottimale in 4K. L’affaticamento degli occhi dovuto ad un uso prolungato degli schermi sarà ridotto con la nuova tecnologia Eyesafe integrata. Il monitor, inoltre, può essere configurato per impostare la luce RGB in modo diffuso per un’esperienza gaming a 360 gradi.

Questo monitor è l’ideale per chi usa spesso il proprio PC/desktop in modalità multi-tasking. Presenta anche porta HDMI, una porta USB-C e uno switch KVM per passare facilmente da un dispositivo all’altro. Dispone di modalità Picture in Picture e Picture by Picture per un accesso facilitato ai diversi dispositivi e le differenti schermate in uso. Infine, è possibile personalizzare il display con Lenovo Artery o Legion Arena.

Prossima generazione di monitor: i ThinkVision (T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 e T32h-30)

Questa nuova linea di monitor è realizzata per le esigenze dei lavoratori di qualsiasi settore, con svariate funzionalità mirate ad un aumento e miglioramento della produttività e del comfort in ufficio (o da remoto in caso di lavoro ibrido).

Il nuovo ThinkVision T32p-30 dispone di un monitor in UHD 4K grande 31,5 pollici con In-Plane Switching (IPS) per ottimizzare la visualizzazione da qualsiasi angolazione. La qualità dell’immagine è nitida e supporta una gamma di colori sRGB del 99%, con rapporto di contrasto elevato e luminosità di 350 nit. Il design non prevede bordi ai lati e il monitor appare ampio e piatto.

Invece, ThinkVision T34w-30 è un display più curvo WQHD da 34 pollici con rapporto 21:9 e curvatura 1500R. Mette a disposizione un’esperienza panoramica incredibilmente completa.

Entrambi i monitor appena elencati presentano un’uscita USB di tipo C e porte HDMI, DP e Ethernet. La porta USB A, invece, è dedicata alla parte superiore per ospitare lo stack modulare ThinkVision VoIP, il quale garantisce una connessione webcam e/o soundbar wireless in modalità conferenza eccellente sia da remoto che in ufficio. Per mantenere la scrivania ordinata e lavorare in tranquillità, entrambi dispongono anche di un supporto per smartphone o tablet, un vano per i cavi e il montaggio VESA che facilita lo smontaggio delle parti.

Questo monitor di 24,5 pollici FHD e risoluzione di 1920×1080 vanta una gamma di colori sRGB del 99% a 75 Hz che garantiscono una navigazione piuttosto fluida. Ci sono varie porte, qui inclusa anche quella da 3,5 mm per le cuffie.

I nuovi ThinkVision T24i-30 e T32h-30 completano il set di nuovi monitor. In grado di supportare più dispositivi e accessori, ThinkVision T24i-30 è un display FHD da 23,8 pollici con IPS, che offre anche molte opzioni di connettività e un hub USB a quattro porte. Mentre ThinkVision T32h-30 è un display QHD da 31,5 pollici. Dispone di una porta Ethernet RJ45 e soluzioni USB-C.

I punti forti dei nuovi Lenovo Legion e ThinkVision

Ognuno dei nuovi monitor Lenovo è realizzato con l’85% di materiale ABS e contenuto riciclato post-consumo per sottolineare l’attenzione dell’azienda al pianeta. Integrano tutti una tecnologia ad emissione di luce blu per proteggere gli occhi, per sottolineare l’attenzione anche alle esigenze e alla salute degli utenti.

Una novità interessante per questa generazione di schermi è il joystick di navigazione nella parte inferiore sul retro di ogni monitor, che permette di configurare le impostazioni di visualizzazione con un solo pulsante. Ogni monitor include anche alcuni supporti per decidere inclinazione e angolazione a piacimento. In particolare, i ThinkVision serie T e Lenovo Legion Y32p-30 includono degli specifici supporti ergonomici che ruotano, si inclinano e si sollevano verso l’alto o verso il basso.

Produttività a portata di cloud – ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise

Il nuovo ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise offre l’integrazione del sistema ChromeOS in uno chassis da 1 litro compatto e molto versatile. Si monta con facilità sulla parte posteriore del monitor, ma anche su pareti e persino carrelli portatili. Questo dispositivo è pensato per la gestione di carichi di lavoro elevati. Infatti, include anche funzionalità di avvio rapido, connettività veloce Wi-Fi 6E e accesso diretto alle app di produttività e per le videoconferenze. Le organizzazioni che non richiedono tutte le funzionalità specifiche di livello enterprise o il coordinamento dei dispositivi possono optare per il Chromebox ThinkCentre M60q, uguale in tutto tranne nella gestione di Google Chromebook Enterprise Upgrade.

Insieme al Lenovo ThinkShield e il chip di sicurezza Titan C di Google, questo dispositivo offre massima sicurezza e funzioni aggiuntive: navigazione sicura, crittografia di tutti i dati, sandboxing, avvio verificato. Inoltre, aggiornamenti automatici costanti e possibilità di ridurre tempi di inattività con un apposito software, in caso di guasti e sostituzioni. Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno annunciati in seguito.