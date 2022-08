Le radiazioni elettromagnetiche sono assolutamente dannose per la salute dell’uomo, la notizia è reale ed è da prendere con le giuste precauzioni, proprio per evitare possibili conseguenze nell’utilizzo del proprio smartphone.

I consigli, a prescindere da tutto il resto, sono praticamente sempre gli stessi, ovvero evitare di appoggiare lo smartphone all’orecchio in fase di chiamata (è il momento più stressante in termini di radiazioni elettromagnetiche), ed allo stesso tempo evitare di mantenerlo per lungo tempo a contatto con il corpo.

A “calcolare” il quantitativo di radiazioni elettromagnetiche emesse, arriva il cosiddetto SAR, acronimo di specific absorption rate, che misura quante radiazioni vengono assorbite dal corpo umano per unità di chilogrammo. Per limitarle il più possibile, l’Unione Europea ha ufficialmente imposto che gli smartphone, per essere commercializzati in Europa, non debbano avere un SAR superiore ai 2 W/Kg. Ma quali sono i modelli “peggiori”?

Radiazioni elettromagnetiche: ecco i modelli più pericolosi

Il prodotto al primo posto di questa speciale classifica è sicuramente lo Xiaomi Mi A1, attualmente in vendita a 1,75 W/Kg, seguito a ruota dallo OnePlus 5T, con 1,68 W/Kg, ma anche lo Huawei Mate 9, pronto a raggiungere 1,64 W/Kg.

A prescindere dal prodotto di cui siete in possesso, ricordiamo che non siete più a rischio degli altri, infatti si raccomanda caldamente di seguire sempre le linee guida espresse all’inizio dell’articolo, in modo da cercare di limitare il più possibile l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche.