Il SAR, specific absorption rate, è il tasso di assorbimento specifico, ovvero la percentuale di assorbimento dell’energia elettromagnetica da parte del corpo umano, quando viene sottoposto all’azione di un campo elettromagnetico (nel nostro caso a radiofrequenza).

Il valore è molto importante, in quanto può stabile l’incidenza dell’energia elettromagnetica sul nostro organismo, in particolare quella emessa quotidianamente dagli smartphone. E’ bene sapere, infatti, che non tutti i modelli hanno lo stesso livello di SAR, e che sopratutto l’Unione Europea ha ufficialmente imposto un limite massimo, pari a 2 W/Kg, per la commercializzazione sul territorio nazionale.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, avrete codici sconto Amazon gratis, ed anche nuove offerte speciali.

Radiazioni smartphone: ecco i modelli con il SAR più alto

Ad oggi, infatti, il modello con il SAR più elevato è lo Xiaomi Mi A1, un prodotto non proprio recentissimo, in grado di raggiungere il valore limite di 1,75 W/Kg. Al secondo posto della speciale classifica troviamo lo OnePlus 5T, il cui valore si aggira su 1,68 W/kg, per poi concludere il “podio” con lo Huawei Mate 9, che si ferma a 1,64 W/kg.

E’ bene sapere, ad ogni modo, che anche se siete in possesso di uno (o più) dei suddetti dispositivi, non correte più rischi degli altri utenti. Infatti, le linee guida per evitare qualsiasi problematica restano sempre le stesse, parliamo di utilizzare gli auricolari in fase di chiamata, o anche di evitare il contatto prolungato con il corpo. I consigli sono da applicare indistintamente dallo smartphone utilizzato.