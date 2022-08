Netflix: gli amanti dell'adrenalina non possono non vedere questi nuovi thriller

Come sempre Netflix accontenta tutti, ma stavolta si è dedicata in particolar modo agli appassionati del genere thriller. Qui di seguito scoprirete le opere che vi recheranno senza dubbio i brividi.

Netflix: preparatevi ad un esplosione di ansia e paura

Alma

Alma è la miniserie thriller arrivata su Netflix da pochissimo tempo. Questa sta facendo impazzire gli spettatori di tutto il mondo, ma perché? Il merito va alla trama avvincente quanto cupa che conserva al suo interno colpi di scena continui, per non parlare poi dei volti protagonisti (Mireia Oriol e Alex Villazan). Questo capolavoro breve è formato da 9 episodi della durata di 50 minuti ciascuno ed è ambientato in Spagna (Llanes, nella regione delle Asturie). Quanto alla trama, Alma è il nome della studentessa (nonché ultima sopravvissuta), che durante una gita con i suoi compagni di classe, a causa della nebbia in montagna, si ritrova vicina al perdere la vita. Ciò che ne resta è una grave amnesia e degli episodi horror alquanto sconvolgenti.

Blood Red Sky

Boom di visite per quello che sembra essere uno dei migliori thriller su Netflix. Il film ha raggiunto 50 milioni di spettatori in tutto il mondo, ripagando, così, i costi di produzione che hanno raggiunto i 18 milioni di dollari. Al centro della storia vi è un attacco terroristico a base di armi chimiche alternato ad un’epidemia che trasforma le persone in terribili vampiri. L’unico superstite del dirottamento di aereo che atterra sulla pista di una base aerea scozzese è un ragazzino. Cosa succederà a tutti gli altri?

Il diavolo in Ohio

La serie thriller satanica quanto horror si divide in otto episodi ed è basata sul romanzo omonimo scritto nel 2017 da Daria Polatin (produttrice esecutiva). Qui di seguito la trama: ad Ohio fa irruzione Mae Dodd, una ragazza fuggita da una setta sconosciuta. A nasconderla è la psichiatra Suzanne Mathis, la quale sceglie di accudirla assieme ai suoi tre figli e al marito. Da qui la sua vita cambierà totalmente, ma in negativo.