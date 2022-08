Netflix: dai romanzi al thriller, il colosso ne ha di ogni genere

Netflix ci tiene a soddisfare i bisogni dei suoi abbonati, per questa ragione ogni mese offre loro una vasta scelta tra serie tv e film di qualsiasi genere: si va dal romanzo al thriller, ma anche ai racconti d’azione e d’avventura.

Netflix: le proposte articolate della piattaforma

Tutto chiede salvezza

Venerdì 14 ottobre 2022 è il giorno in cui arriveranno sul catalogo tutti gli episodi del romanzo ispirato al capolavoro autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Vedendo al centro della storia l’attore di SKAM Italia Federico Cesari nei panni di Daniele, la trama affronta tematiche già esistenti, ma latenti e silenziose. Egli è un ventenne esageratamente sensibile che dopo una crisi psicotica si risveglia in un reparto psichiatrico per essere sottoposto a Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio). Qui si farà dei nuovi amici ma allo stesso tempo sarà continuamente in contrasto con gli infermieri, freddi e disinteressati. Una settimana infinita si rivelerà istruttiva e dopotutto, niente male.

The perfect couple

Il romanzo perfetto per gli amanti del thriller, scritto da Elin Hilderbrand e diretto da Jenna Lamia (showrunner e produttore esecutivo). The Perfect Couple è la storia di Celeste Otis, in procinto di un matrimonio con l’uomo ideale, e un imprevisto alquanto crudo. Le vicende hanno inizio in un fine settimana del 4 luglio, quando i due si stanno per sposare, ma si ritrovano per avere a che fare con un corpo privo di vita sul porto della cittadina. Qui tutti gli invitati della festa si trasformano nei principali sospettati dell’omicidio. Quale tra questi sarà il colpevole?

Parasyte: The Grey

Rimanendo in tema thriller/horror, scopriamo una serie Netflix del regista Yeon Sang-ho tratta dal manga di Hitoshi Iwaaki pubblicato da KODANSHA Ltd. Questa racconta la storia di alcuni misteriosi parassiti alieni che si impossessano degli umani per aumentare la loro forza. L’uomo riuscirà a distruggerli?