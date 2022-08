Anche se Google ha mostrato l’attesissimo Pixel Watch alla sua conferenza degli sviluppatori I/O nel maggio di quest’anno, l’azienda non ha fornito tutte le informazioni attualmente note sull’imminente indossabile Wear OS. Fino a questo punto, l’azienda ci ha appena fornito un assaggio del suo design e ha dichiarato che sarebbe stato disponibile per l’acquisto insieme alla serie Pixel 7 entro la fine dell’autunno.

Sappiamo già che il Pixel Watch sarà dotato di una CPU Exynos 9110, una batteria da 300 mAh, connettività LTE e un disco di ricarica magnetico con connettore USB-C. Questa informazione è stata ottenuta attraverso una serie di fughe di notizie.

Pixel Watch non ha ancora un prezzo

Un nuovo rumor ha già svelato le informazioni specifiche sui prezzi del Google Pixel Watch, nonostante manchino ancora poche settimane al debutto ufficiale del prodotto. La versione compatibile con LTE di Pixel Watch dovrebbe essere venduta al dettaglio per 399 dollari negli Stati Uniti, secondo fonti che hanno familiarità con la situazione e hanno parlato con 9to5Google. Per questo motivo, il prezzo del Pixel Watch sarà leggermente superiore a quello del modello LTE del Galaxy Watch 5, appena reso disponibile, ma sarà inferiore a quello del più costoso Galaxy Watch 5 Pro.

Per chi non lo sapesse, il prezzo del Galaxy Watch 5 varia da 330 euro per la variante LTE da 40 mm a 360 euro per la variante LTE da 44 mm. La versione LTE del Galaxy Watch 5 Pro, d’altra parte, ti costerà 500 euro. Considerando che la serie Galaxy Watch 5 di Samsung è dotata del più recente chip Exynos W920, il prezzo più alto del Pixel Watch potrebbe rendere difficile giustificarne l’acquisto. Ma prima di poter determinare come andranno veramente le cose, dovremo aspettare l’annuncio formale. Per il momento, non disponiamo di informazioni sul costo del modello Bluetooth/Wi-Fi del Google Pixel Watch. Tuttavia, si prevede che avrà un prezzo leggermente inferiore rispetto al modello LTE.