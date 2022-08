I migliori smartphone di Esselunga sono quasi gratis, ecco quali sono i prezzi più basi del volantino dell’azienda, al cui interno si possono trovare ottime occasioni e prodotti veramente scontatissimi, non solo telefonia, ma anche tecnologia generale.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche nella sua variante no brand, ciò sta a significare, in parole povere, che tutti gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Esselunga: le offerte fanno sognare gli utenti

Con il volantino di casa Esselunga è facile pensare di acquistare uno Xiaomi Mi 11 Lite ad un prezzo decisamente ridotto rispetto al normale, infatti il prodotto può essere comprato con una spesa finale non superiore ai 339 euro, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali.

Il modello in questione, infatti, presenta una scheda tecnica di rispetto assoluto, composta principalmente da display AMOLED da 6,55 pollici, sistema operativo Android 11, processore octa-core, 8GB di RAM, tripla fotocamera posteriore da 64 megapixel (accompagnata da due sensori da 8 e 5 megapixel), nonché una fotocamera frontale da 20 megapixel, ed una batteria da 4250mAh.

L’acquisto, come anticipato del resto, può essere completato solo ed esclusivamente in negozio, ciò sta a significare che sarete costretti a recarvi personalmente per completare l’ordine. In aggiunta, ricordiamo ad ogni modo che i prodotti sono disponibili con scorte limitate, potrebbero terminare prima del previsto.