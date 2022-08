MD Discount non finisce mai di stupire, nel corso degli ultimi giorni del mese di Agosto ha effettivamente deciso di lanciare una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, con la quale invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, offrendo in cambio sconti pazzeschi sulla maggior parte dei dispositivi.

Il risparmio è decisamente importante, nonché comunque alla portata di tutti, poiché gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, senza presentare differenze importanti da un punto di vista territoriale. Gli ordini possono essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio, ricordando ad ogni modo che per l’elettronica è prevista la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Premete qui per collegarvi al nostro canale Telegram ufficiale e ricevere le offerte Amazon, con i codici sconto gratis esclusivi.

MD Discount: attenzione agli sconti, sono i migliori del momento

Con MD Discount è davvero facilissimo pensare di spendere molto meno del previsto, non solo acquistando i beni di prima necessità, ma anche la vera e propria tecnologia di ultima generazione. I modelli attualmente in vendita sono molteplici, e sono tutti legati a prodotti pensati prevalentemente per la cassa.

Il più economico fra tutti è una friggitrice ad aria, in vendita a 39,90 euro, dalle ottime prestazioni; al secondo posto della speciale classifica troviamo la scopa elettrica senza filo, marca Rowenta, acquistabile con un esborso di 84,90 euro, per salire poi verso i 209 euro necessari per l’acquisto ad esempio di un frigorifero monoporta Hisense.

Gli ultimi prodotti da non perdere di vista non sono altro che una lavatrice da 8kg, in vendita ad un prezzo che si aggira a 269 euro, scegliendo anche il televisore LED Zephir, acquistabile finalmente con un prezzo non superiore ai 339 euro.