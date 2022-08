Il lancio del visore VR di Meta avverrà nel mese di ottobre, a confermarlo è lo stesso Mark Zuckerberg. Si chiamerà Meta Quest Pro, pur essendo ancora conosciuto come Project Cambria, e permetterà di sfruttare tantissime funzionalità interessanti.

Il CEO di Meta, ex Facebook, afferma che “per il prossimo dispositivo che uscirà a Ottobre, ci sono alcune importanti funzionalità”. Il tracciamento oculare insieme a quello visivo rappresentano sicuramente la novità principale, ma non è tutto.

Meta Quest Pro arriverà a ottobre, lo conferma Zuckerberg!

Nel mese di ottobre, dunque, avremo modo di assistere al lancio ufficiale del nuovo Project Cambria, il nuovo visore VR di Meta. Stando alle parole del di Zuckerberg il dispositivo sarà in grado di favorire un nuovo modo di interagire nella realtà virtuale. Dunque, il visore consentirà di “far tracciare il vostro viso dal vostro avatar: non è solo una cosa immobile, ma se sorridete, se aggrottate le sopracciglia, se fate il broncio o se assumete una qualsiasi altra espressione, il vostro avatar la tradurrà in tempo reale“.

Vi sono ancora alcuni dubbi su quello che sarà il nome adottato dall’azienda al momento del lancio ufficiale. Il dispositivo è attualmente noto come Project Cambria ma potrebbe essere chiamato Meta Quest Pro. Sappiamo già che si tratterà di un visore dotato di display in grado di garantire una straordinaria qualità d’immagine, nel quale saranno inseriti svariati sensori per il tracciamento del viso e il tracciamento oculare.

La data di lancio ufficiale non è stata annunciata da Zuckerberg ma ciò che è certo è che nel mese di ottobre un evento sarà dedicato al nuovo dispositivo per la realtà virtuale.