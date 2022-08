È tutto pronto per il debutto del nuovo visore VR di Meta: lo conferma Mark Zuckerberg dando appuntamento al Connect, l’evento annuale tenuto dall’azienda in autunno.

Il riferimento va al visore identificato con il nome in codice di Project Cambria di cui si conosce già qualcosa grazie alle informazioni ufficiali diffuse nei mesi scorsi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Project Cambria: il visore di Meta sta per arrivare

Tra le varie dichiarazioni rilasciate da Zuckerberg nel podcast di Joe Rogan pubblicato ieri alcune si concentrano proprio sul visore e su alcune delle sue funzionalità: “Con il prossimo dispositivo che arriverà ad ottobre ci saranno alcune importanti funzionalità. La possibilità di avere ora un contatto visivo nella realtà virtuale. Far tracciare il tuo viso dal tuo avatar: non è solo una cosa immobile, ma se sorridi, se aggrotti le sopracciglia, se fai il broncio o se assumi una qualsiasi altra espressione il tuo avatar la tradurrà in tempo reale“.

Un lancio senza ritardi di Project Cambria è una circostanza quanto mai necessaria per Meta che deve dare un segnale forte ai suoi investitori, dopo aver dichiaratamente ammesso che il suo nuovo core business coincide con il metaverso e dopo i deludenti risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Project Cambria dovrebbe essere il primo di una serie di nuovi visori VR.

Tenuto conto delle conferme ufficiali e ufficiose, l’identikit del visore si sta lentamente componendo. Dovrebbe infatti montare un display a colori ad alta risoluzione, dei sensori per il tracciamento oculare, una modalità passthrough che lo rende quindi utilizzabile anche come visore per la realtà aumentata e molto altro. Il prezzo partirà da 449 euro.