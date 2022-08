Lidl è assolutamente pazzesca, proprio in questi ultimi giorni del mese di Agosto, è stata lanciata una campagna promozionale che l’ha vista convincere gli utenti con prezzi decisamente più bassi del normale, pronti a fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, e non solo.

Gli acquisti sono alla portata di tutti, poiché a tutti gli effetti sarà possibile affidarsi alle soluzioni correnti recandosi personalmente in ogni negozio in Italia, senza alcuna differenza territoriale o vincolo particolare da segnalare. I prezzi sono molto bassi, ed in ogni caso comprendono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Lidl fa paura a tutti con questi sconti

Le offerte di elettronica si sprecano da Lidl, sono davvero tantissime le occasioni da non lasciarsi sfuggire, nell’ottica di avere sempre l’opportunità di godere di un risparmio ben superiore alle aspettative. I prodotti per la casa sono innumerevoli, si parte dalla scopa a vapore Vileda, in vendita a soli 49 euro, passando anche per una scopa elettrica Termozeta, il cui prezzo si aggira sui 59 euro.

Il dispositivo più economico di questa selezione non è altro che una mini macchina sigillasacchetti, in vendita a soli 5,99 euro. Volendo invece virare verso altri settori, è possibile acquistare una etichettatrice a 19 euro, un plastificatore A3 a 24,99 euro, una lampada LED da tavolo con orologio a soli 12,99 euro, oppure un tritatutto elettico a 12,99 euro, un bollitore elettrico a 19,99 euro, per finire con il forno elettrico a 44 euro.