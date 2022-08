Conad mette all’angolo Unieuro, e tantissimi altri rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, rappresentante a tutti gli effetti la perfetta soluzione per gli utenti per riuscire a spendere poco sulla tecnologia, e non solo.

Gli acquisti sono sempre disponibili in ogni negozio sul territorio nazionale, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi per chiunque deciderà di recarsi presso un punto vendita, senza differenze territoriali. Nel caso si acquistasse un prodotto elettronico, è bene ricordare essere presente la solita garanzia di 24 mesi, la quale riesce a coprire alla perfezione tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali.

I codici sconto Amazon sono gratis solo oggi sul nostro canale Telegram, correte ad iscrivervi subito per risparmiare al massimo.

Conad: le offerte sono da pazzi, ecco tutti i prezzi da non perdere

Conad riserva agli utenti italiani una lunga serie di sorprese da non perdere assolutamente di vista, sono difatti innumerevoli gli sconti disponibili, con un piccolissimo accenno alla tecnologia.

Gli interessati infatti potranno spendere soli 2,99 euro per l’acquisto di una confezione di 4 pile stilo AA o ministilo AAA di marca Energizer, per virare poi verso il decoder per il digitale terrestre. Come ben sapete, dato l’ormai imminente switch-off, sarà necessario disporre di un televisore compatibile con lo standard DVB-T2, di conseguenza potrebbe essere necessario acquistare un decoder Nordmende, in vendita oggi a soli 22,90 euro.

Per ultimo segnaliamo la disponibilità di una comoda presa multipla, al prezzo finale di soli 7,99 euro.