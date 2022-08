LG presenterà il suo UltraFine Display Ergo AI 32UQ890 all’IFA 2022 dal 2 al 6 settembre. Il monitor interpreta il livello degli occhi dell’utente utilizzando l’intelligenza artificiale e una fotocamera integrata. Utilizza un sistema di intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare fotogrammi video, quindi regola l’altezza dello schermo fino a 6,3 pollici (160 mm) o inclina fino a 20 gradi in avanti o indietro. LG afferma che il display non utilizza il deep learning.

La dichiarazione di LG afferma che la funzione potrebbe impedire agli utenti di “rimanere in una posizione singola per troppo tempo o di cadere in una cattiva postura nel tempo”, probabilmente dall’utilizzo di movimento continuo e movimento periodico. Molte persone disprezzano un monitor che si muove per costringerli a muoversi e altri potrebbero essere troppo coinvolti nel loro lavoro per modificare la loro postura.

LG presenterà il monitor molto presto

Se il 32UQ890 potesse mantenere la parte superiore dello schermo all’altezza degli occhi e il centro del display da 15 a 20 gradi sotto la vista orizzontale, seguirebbe la guida ergonomica dell’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti.

La maggior parte delle persone può facilmente adattare un display da 31,5 pollici come l’LG o più piccolo. Mantenere una prospettiva livellata con la parte superiore dello schermo è probabilmente trascurato quando si lavora sodo, ma le regolazioni manuali possono tenere conto dell’illuminazione e della sezione dello schermo su cui ti stai concentrando.

Inoltre, le regolazioni del monitor possono essere rumorose. Per essere utile, la funzione avrebbe bisogno di un’IA affidabile e della disponibilità dell’utente a essere spesso filmata. Quando non è in uso, il 32UQ890 è un discreto display 4K. Il pannello IPS copre il 95% di DCI-P3 e supporta HDR10, anche se LG non ha condiviso la luminosità o le certificazioni VESA DisplayHDR. Il contrasto di 1.000:1 non è terribile per IPS, ma altre tecnologie, in particolare IPS Black, offrono un contrasto migliore.

Sono inclusi anche una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, un tempo di risposta da grigio a grigio di 5 ms, altoparlanti da 5 W e un telecomando.