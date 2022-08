L’app mobile non viene aggiornata da anni, a differenza della versione PC. La nuova beta di Steam garantisce che i clienti possano ancora navigare nel negozio, recuperare i codici di Steam Guard e finalizzare gli scambi. La versione beta dell’app Steam Mobile rinnovata aggiunge una nuova interfaccia utente della libreria, avvisi migliorati, funzionalità multi-account e accesso con codice QR.

La libreria Steam dell’app mobile è stata aggiornata. La versione precedente elencava i giochi in un modo che non attirava l’attenzione. Nella nuova beta, Steam presenta i tuoi giochi in uno stile a griglia verticale con una grafica brillante. Il blocco di ricerca “Filtro” è stato sostituito da un menu a discesa “Ordina per”. La versione beta divide la ricerca e l’ordinamento con una nuova casella di ricerca. Toccando una scheda di gioco nell’app ne vengono visualizzati il ​​nome, il tempo di gioco e la data dell’ultima giocata.

Steam Beta su Android si aggiorna

“My Game Stuff” mostra i tuoi contenuti di gioco (risultati, amici che giocano, ecc.), mentre “Game Info & Links” elenca i DLC, le guide, la pagina del negozio, le notizie e il sito Web ufficiale del gioco. Steam Guard protegge gli accessi all’account sui nuovi dispositivi. L’accesso al telefono richiederà comunque un codice Steam Guard finché non ti fidi di esso. Con la versione beta, l’autenticazione del codice QR semplifica l’accesso. Gli utenti possono eseguire la scansione di un codice QR per accedere invece di digitare le proprie informazioni. Gli utenti di Steam possono approvare gli accessi con un tocco.

Tocca Account > Modifica account per accedere alla funzione multi-account di Steam. Le nuove notifiche delle app consentono ai consumatori di scegliere su cosa ricevere le notifiche. Questa versione beta consente agli utenti di sapere quando un gioco della lista dei desideri è in vendita, quando un gioco è pronto per il download e quando ricevono gli inviti degli amici.

La pagina del gruppo di app mobili di Steam ha annunciato le prossime beta. Su Android, scarica la build beta e accetta di essere un beta tester. Questa beta di iOS consente solo 10.000 tester.