Dopo aver tenuto offline i server PC di Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 per la maggior parte di sette mesi tortuosi a causa di un problema di sicurezza, FromSoftware sta finalmente iniziando a riportarli online. Un post dell’account Twitter ufficiale di Dark Souls afferma che le funzioni online per l’edizione PC di Dark Souls 3 sono state riattivate. “Stiamo cercando di ripristinare queste funzionalità per tutti gli altri titoli #DarkSouls e ti faremo sapere non appena torneranno in servizio”,

A gennaio è stato rivelato che attori malintenzionati avevano scoperto una vulnerabilità in Dark Souls 3 che consentiva loro di eseguire codice in remoto e assumere il controllo del PC di un giocatore. Durante il periodo in cui Bandai Namco stava lavorando a un rimedio per i server giocatore contro giocatore per le versioni PC dei titoli Dark Souls, lo sviluppatore ed editore Bandai Namco ha disabilitato quei server.

Dark Souls 3, i server sono stati offline troppo tempo

Prevedevano di riportare i server online in tempo per il rilascio di Elden Ring a febbraio e speravano che sarebbe successo prima di allora. È molto chiaro che ciò non è avvenuto. A partire da Dark Souls 3, From Software ha annunciato a maggio che era “in fase di ripristino dei server online per la serie Dark Souls su PC”. Non è chiaro perché quel processo abbia richiesto altri tre mesi dopo che era già durato così tanto. Possiamo solo sperare che From e Bandai Namco riportino online i server di Dark Souls e Dark Souls 2 in un futuro non troppo lontano. Durante questo periodo, hai l’opportunità di invadere ancora una volta il gioco Dark Souls 3 giocato su un PC da un altro giocatore.