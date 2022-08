Samsung ha presentat quattro nuovi monitor da gioco della linea Odyssey. Ancora più cruciale, questi sono i primi della famiglia a includere un hub di gioco integrato. Quest’ultimo, come ci si potrebbe aspettare, consente un accesso più rapido ai servizi di streaming di giochi Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna e Nvidia GeForce Now.

Ci sono, tuttavia, alcune distinzioni tra questi quattro. I Samsung Odyssey G70B e G65B, ad esempio, sono ideali per i giochi su PC. Sono inoltre disponibili modelli IPS piatti da 27 e 32 pollici con capacità 4K a 144 Hz e velocità di reazione (GtG) di 1 ms. Allo stesso tempo, il G65B è un display curvo (1000R) con gli stessi tempi di risposta GtG di 1 ms. È disponibile anche nelle dimensioni da 27 e 32 pollici. Entrambi supportano una risoluzione di 1440p e una frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Samsung Odyssey arriveranno presto sul mercato

Sfortunatamente, il produttore non specifica se questi ultimi utilizzino la tecnologia IPS, VA o TN. Rispetto ad altre versioni curve sul mercato, è molto probabilmente VA. Come detto in precedenza, il Gaming Hub integrato è il principale punto di forza di questi monitor da gioco Samsung. Gli utenti avranno un accesso facile e veloce ai fornitori di streaming di giochi con la sua assistenza. C’è anche un nuovo strumento della barra di gioco. Quest’ultimo consente ai giocatori su PC di vedere semplicemente le impostazioni di gioco e modificare la velocità di risposta, i rapporti dello schermo e le modalità di gioco.

Ciò che distingue questi monitor da gioco Samsung è che possono essere utilizzati senza un computer. Includono l’integrazione Smart Platform di Samsung per questo scopo. In generale, le opzioni di connettività includono la connessione a PC o Mac, il mirroring dello schermo di iPhone o iPad tramite Apple AirPlay 2 e Samsung DeX.

Prevediamo che la maggior parte di voi li utilizzerà per guardare i video. Samsung ha deciso di vendere i pannelli con le app Netflix e Amazon Prime preinstallate. Non conosciamo ancora tutte le specifiche del monitor e non ci sono parole sui prezzi. Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che questi monitor da gioco sarebbero stati disponibili in tutto il mondo nel quarto trimestre.