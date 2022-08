Il debutto di Obi-Wan Kenobi su Disney+ è stato un vero e proprio evento per gli appassionati di Star Wars. La serie, infatti, è andata ad esplorare una parte sconosciuta della vita del maestro Jedi durante il proprio esilio su Tatoine.

Inoltre, a rendere ancora più interessante il tutto, ci hanno pensato Ewan McGregor e Hayden Christensen. I due attori, rispettivamente interpreti di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker/Darth Vader, hanno ripreso i rispettivi ruoli a più di 10 anni di distanza dall’ultima apparizione sul grande schermo.

Dopo essersi goduti l’atteso duello tra il maestro e l’ex apprendista, il prossimo 8 settembre su Disney+ farà il proprio debutto Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi. Ad annunciarlo è il primo trailer permette di scoprire quali saranno i temi del documentario.

Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi è una docuserie che mostrerà tutti i dietro le quinte della realizzazione dello show Disney+

La docuserie nasce con l’intento di mostrare tutti i dietro le quinte che hanno portato alla realizzazione dello show. Verranno mostrati tutti i protagonisti che hanno permesso la nascita di Obi-Wan Kenobi sia davanti che dietro la macchina da presa.

Ci saranno aspetti emozionanti, come le interviste a McGregor e Christensen che si confrontano sul loro ritorno nel franchise di Star Wars dopo tanto tempo. Non mancheranno aspetti più tecnici per permettere a tutti di scoprire in che modo la regista Deborah Chow ha girato le scene e di quali effetti pratici e speciali si è servita.

Infine, dobbiamo segnalare che la data di lancio dell’8 settembre non è casuale. Infatti, coincide con l’annuale festeggiamento per il Disney+ Day e proprio in questa giornata saranno rilasciati sulla piattaforma tantissimi contenuti molto interessanti.