Con un annuncio a sorpresa, il team dedicato allo sviluppo di Marvel’s Midnight Suns ha annunciato che l’uscita del titolo è stata posticipata. I motivi che hanno portato a questa decisione non sono chiari, come come la nuova data di uscita del gioco.

Infatti, in una nota pubblicata su Twitter, il team innanzitutto si scusa con i giocatori che stavano attendendo il titolo con impazienza. Nel post si legge che la decisione di rinviare il lancio non è stata presa a cuor leggero.

Anche in seguito alle indicazioni del team di sviluppo, il maggior tempo a disposizione sarà sfruttato per ottimizzare ulteriormente il gioco. In questo modo verrà offerto ai giocatori la miglior esperienza possibile per tutti.

Marvel’s Midnight Suns si preannuncia un titolo rivoluzionario ma la software house ha scelto di rinviare il lancio per completare al meglio lo sviluppo

La nuova possibile data di lancio sarà comunicata nei mesi a seguire, ma certamente non sarà prima della chiusura dell’anno fiscale. Questo significa che bisognerà attendere almeno marzo 2023 per avere maggiori dettagli a questo riguardo.

Si tratta di uno slittamento importante, considerando che il debutto era fissato per il 7 ottobre di quest’anno. Tuttavia, dopo il fallimentare lancio di Cyberpunk 2077, l’industria videoludica e le software house non possono più permettersi di commettere questi errori.

Infine, nella nota si legge che le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC arriveranno insieme sul mercato. Per quanto riguarda le versioni Xbox One e PS4 verranno forniti ulteriori dettagli in seguito.

Ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns sarà un titolo RPG tattico-strategico. Lo sviluppo è affidato al team di Firaxis Games, uno studio che ha curato lo sviluppo delle serie XCOM e Civilization. Il titolo unirà una serie di generi tra cui l’uso delle abilità delle carte da unire a combattimenti strategici, con la possibilità di scelte multiple nei dialoghi. Si seguito è possibile ammirare il trailer di lancio del gioco.