Il debutto di “Top Gun: Maverick” al cinema è stato accolto in maniera estremamente positiva da critica e pubblico. Nonostante si tratti di un sequel di una pellicola con oltre 30 anni sulle spalle, il fascino esercito dai piloti della Marina Militare Americana sembra ancora intatto.

Infatti, il film con protagonista Tom Cruise continua a macinare incassi al botteghino nonostante ormai sia nelle sale da circa tre mesi. Di solito con il passare delle settimane l’interessa cala, ma questa pellicola sembra inarrestabile.

In queste ore, secondo le stime di Variety, la pellicola ha raggiunto e superato un importante traguardo. Prendendo in esame il solo mercato americano, gli incassi di “Top Gun: Maverick” hanno raggiunto i 679 milioni di dollari.

Top Gun: Maverick continua a stupire al botteghino con incassi da record che premiano il nuovo film con Tom Cruise

Si tratta di una cifra che posiziona il film al sesto posto nella classifica dei film con il maggiore incasso domestico negli USA. A farne le spese nella classifica è stato “Avengers: Infinity War” scalzato proprio dal nuovo film diretto da Joseph Kosinski.

Considerando l’ottimo andamento, la Paramount ha scelto di prolungare la permanenza nelle sale del film. Di solito la major interrompe le programmazioni dopo 45 giorni dal debutto, ma in questo caso è stata fatta un’eccezione.

Il prossimo obiettivo è quello di salire in quinta posizione nella classifica dei maggiori incassi domestici. Tuttavia, i 21 milioni di dollari mancanti per raggiungere “Black Panther” sembrano difficili da totalizzare. Inoltre, nei prossimi giorni debutterà la versione home video e le visioni in sala caleranno di conseguenza.

D’altro canto, Paramount non ha fretta e nel panorama cinematografico non sembrano esserci grandi rivali all’orizzonte. Il prossimo blockbuster ad arrivare nelle sale sarà “Black Panther: Wakanda Forever” previsto per novembre. Quindi “Top Gun: Maverick” potrebbe restare ancora nei cinema se la domanda da parte del pubblico fosse ancora abbastanza alta.