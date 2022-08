King Kong, il Re dei Primati, potrebbe tornare come protagonista in una nuova serie in live action. Una prima bozza dello show sarebbe in lavorazione presso gli studi Disney+ per diventare una esclusiva della piattaforma di streaming di Topolino.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Variety citando alcune fonti molto informate. La nuova serie dedicata a King Kong sarà totalmente slegata dalle precedenti produzioni ed in particolare al MonsterVerse lanciato da Legendary e Warner Bros.

Secondo i primi dettagli trapelati, la storia del Re dei Primati si rifarà agli albori del personaggio e non alle versioni evolute nel corso del tempo. Il punto di riferimento sarà la storia originale creata da Merian C. Cooper. Alcuni spunti saranno pressi dall’opera di Joe DeVito, il quale ha lavorato per rispettare quanto più possibile le proprietà intellettuali di Merian C. Cooper.

Dietro la macchina da presa ci sarà il regista James Wan, famoso per aver realizzato horror molto interessanti come “Insidious” e “The Conjuring“. Lo show sarà scritto da Stephany Folsom, recentemente impegnato su “Paper Girls” per Amazon Prime Video. A sottolineare l’importanza di una figura come Folsom per la produzione, dobbiamo citare che lo sceneggiatore è anche produttore di “The Lord of the Rings: The Rings of Power” e ha scritto anche “Toy Story 4“.

Sebbene ancora in fase di scrittura, possiamo già accennare alcuni spezzoni della storia dedicata a King Kong. Lo show sarà incentrato sulla vita della scimmia gigante sull’Isola del Teschio. Sicuramente, il materiale scritto da Joe DeVito a riguardo sarà ampiamente utilizzato nella realizzazione della serie.

Nella storia originale “Kong: King of Skull Island“, un imprenditore americano chiamato Carl Denham scopre una misteriosa isola nel 1933. Sull’isola non ci sono gioielli o oro, ma una scimmia gigante chiamata Kong. Considerata l’ottava meraviglia del mondo, la scimmia viene imprigionata e portata a New York dove fugge e semina distruzione nella città. Tuttavia, dopo essere stata abbattuta, il corpo della scimmia e dell’imprenditore scompaiono nel nulla. Il figlio di Carl Denham dovrà iniziare una faticosa ricerca che lo porterà a vivere una grande avventura.