La Disney è stata severamente criticata per aver rimosso Avatar dal catalogo di Disney Plus.

Avatar è apparso sulla piattaforma streaming dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney. Molti utenti hanno deciso di guardare il film di successo di James Cameron del 2009 prima del sequel che uscirà nei prossimi mesi, per l’esattezza a dicembre.

Sebbene non confermato, si ritiene che il motivo della rimozione di Avatar sia dovuto al fatto che tornerà presto al cinema, prima del sequel, il 23 settembre. La mossa è stata bollata sia “stupida” che “preoccupante” dagli utenti di Twitter.

Avatar è stato rimosso da Disney+, trattasi probabilmente di una mossa strategica

“Quindi @disneyplus ha rimosso #Avatar. Sono sicuro che non ha assolutamente nulla a che fare con la sua imminente riedizione cinematografica”, ha scritto un utente. Mentre molti hanno elogiato l’esperienza di andare al cinema, è stato sottolineato che, se gli utenti pagano un canone mensile per Disney Plus, la scelta dovrebbe essere nelle loro mani sul posto in cui guardare un film.

“Disney Plus ha rimosso Avatar, questo inconveniente mostra l’importanza di possedere i media fisici”, ha suggerito qualcuno tra le varie polemiche. La riedizione di Avatar vedrà il film estendere la sua posizione con il maggior incasso al mondo. Il film, che ha rivendicato la corona ossia Avengers: Endgame, dopo una riedizione in Cina, ha attualmente un incasso globale di 2,85 miliardi di dollari. Il sequel “La via dell’acqua” pare sia in arrivo entro il 16 dicembre. Le aspettative di tutti su questa pellicola sono a dir poco altissime.