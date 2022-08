Dopo che Elon Musk ha rifiutato del tutto di acquistare Twitter, la società lo ha portato in tribunale. Elon Musk, CEO di Tesla, sostiene che Twitter gli abbia chiesto troppe informazioni. Sostiene che Twitter vuole tutti i contenuti di discussione relativi all’acquisizione.

Un team di avvocati di Musk ha scritto al giudice che supervisionava l’acquisizione di Twitter. Affermano che, a seguito di una raffica di richieste di documenti relative all’acquisizione, Twitter sta ora cercando informazioni sulle interazioni di Musk con amici, colleghi e aziende che vanno ben oltre l’ambito del caso. Twitter sta facendo tutto questo per saperne di più sul finanziamento.

Elon Musk e Twitter sono in causa

Gli avvocati di Musk affermano di aver consegnato ‘dozzine di individui’ rilevanti per ‘informazioni uniche’ relative al finanziamento in una lettera al giudice del Delaware Chancery Court Kathaleen St. J. McCormick. Twitter sta ora raccogliendo ulteriori informazioni dalle persone che potrebbero aver parlato brevemente con Musk dell’accordo.

Musk e Twitter si stanno entrambi preparando per il processo del 17 ottobre e hanno inviato più citazioni a investitori azionari, consulenti e banche coinvolti nella fusione proposta. Musk ha inviato citazioni in giudizio alle società di tecnologia pubblicitaria Integral Ad Science e DoubleVerify giovedì. Crede che Twitter abbia sottovalutato la quantità di account falsi sulla rete per accelerare l’acquisizione.

Il CEO di Citadel Ken Griffin e la società fondatrice Growth II Management sono tra i co-investitori dell’accordo. Altri investitori includono il co-fondatore di PayPal e amico di lunga data di Musk Peter Thiel. L’attuale lettera si concentra su chi è idoneo a essere un potenziale co-investitore nell’offerta da 7,1 miliardi di dollari di Musk per Twitter. Musk, per esempio, sostiene che Twitter vuole includere chiunque abbia parlato dell’accordo. Non c’è stata alcuna risposta ufficiale da Twitter su questo recente sviluppo.