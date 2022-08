Niente ha suscitato così tanto scalpore come il Phone 1, il primo smartphone dell’azienda, che è stato rilasciato a luglio di quest’anno. Nonostante i suoi difetti, l’interfaccia Glyph è stata elogiata per aver fornito un’esperienza Android quasi standard. Diversi aggiornamenti software dopo il rilascio del telefono hanno persino rimediato ai difetti. Se ti aspettavi che Nothing aggiornasse rapidamente il Phone 1 ad Android 13, rimarrai deluso.

Il 17 agosto, un utente di Twitter ha chiesto al CEO e creatore di Nothing, Carl Pei, informazioni sull’aggiornamento di Android 13 di Phone 1, a cui Pei ha risposto: “Un prodotto è più delle sue specifiche, caratteristiche e numeri di versione”. La comunità è stata indignata dalla dichiarazione e Pei è stato rimproverato per la sua risposta. Per scusarsi, la società ha confermato in una dichiarazione ad Android Authority che l’aggiornamento ad Android 13 per il Phone 1 sarà disponibile nella prima metà del 2023.

Nothing Phone 1 includerà Android 13 nel 2023

Lavoriamo costantemente per migliorare l’esperienza utente di Phone 1. A tal fine, gli aggiornamenti del sistema operativo saranno resi disponibili per il download su base regolare. In termini di Android 13, sarà disponibile per i clienti di Phone 1 nella prima metà del 2023. Vogliamo mettere a punto l’aggiornamento del software con l’hardware di Nothing prima di pubblicarlo.

Anche nel migliore dei casi, Android 13 per il Phone 1 è ad almeno tre mesi di distanza, il che è piuttosto dubbio. L’attesa potrebbe durare quasi 6-7 mesi, se non di più. È un sacco di tempo e non potrebbe stare bene con gli attuali proprietari. Questo potrebbe anche spiegare la risposta iniziale poco chiara di Pei alla domanda.

Niente dovrebbe richiedere così tanto tempo per ottenere Android 13 sul Phone 1, soprattutto perché l’interfaccia di Glyph è così identica a quella di Android. In confronto, Samsung ha iniziato a testare pubblicamente la One UI 5 basata su Android 13 per la serie Galaxy S22. Sulla base delle prestazioni passate, il conglomerato coreano dovrebbe aggiornare la maggior parte dei suoi smartphone premium e di fascia media alla versione Android più recente entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2023.