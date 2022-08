Tsunekazu Ishihara, CEO di The Pokemon Company, ha rivelato un nuovo trailer di Pokemon Scarlet e Violet alla conclusione dei Campionati Mondiali Pokemon del 2022 a Londra, incentrato sulle dinamiche di battaglia e sul gioco online.

Il trailer è iniziato introducendo un nuovo Pokemon, Cyclizar di tipo Drago e Normale, che ha dimostrato una nuova mossa chiamata Shed Tail. Questa mossa è un ibrido di Substitute e Baton Pass, poiché crea un sostituto di Poke Doll prima di cambiare per un altro Pokemon nel gruppo.

Pokemon Scarlet e Violet, in arrivo i nuovi capitoli

Il trailer ha anche rivelato nuovi oggetti di combattimento per Pokemon Scarlet e Violet, come Mirror Herb, che copia un aumento delle statistiche fornito da un avversario e lo applica al possessore dell’oggetto, e Loaded Dice, che aumenta la possibilità di mosse multi-colpi ottenendo il numero massimo di colpi.

Anche i Pokemon Terastal, la nuova trasformazione di Pokemon Scarlet e Violet, sono apparsi nel trailer. Il sito Web ufficiale di Pokemon entra più nel dettaglio, affermando come il tipo Tera di un Pokemon non viene divulgato fino a quando non si trasforma per la prima volta. L’evento ha anche rivelato una nuova mossa, Tera Blast, che cambia tipo insieme a un Pokemon ogni volta che si trasforma.

Insieme al nuovo teaser, il sito web ufficiale ha rivelato la nuovissima modalità Battle Stadium, che funge da modalità di battaglia online del gioco. Le battaglie casuali e classificate saranno disponibili fin dall’inizio, così come le possibilità di competizioni online amichevoli e ufficiali. I giocatori potranno creare una squadra di battaglia e quindi condividere il suo ID univoco, consentendo a chiunque abbia l’ID di affittare quella squadra.

Anche l’’arena Their Sky Ruins per Pokemon Unite, la coppia Ash e Pikachu Master Sync per Pokemon Masters EX e un teaser per la prima espansione Scarlet e Violet del Pokemon Trading Card Game, che include il ritorno della meccanica Pokemon EX, che ha debuttato nel 2003 Il set EX Rubino e Zaffiro sono stati annunciati.

Pokemon Scarlet e Violet è la nona puntata principale del franchise, che introduce i giocatori nell’area di Paldea e nei suoi due leggendari Pokemon, Koraidon e Miraidon. I giochi saranno disponibili esclusivamente per Nintendo Switch il 18 novembre.