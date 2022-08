Microsoft potrebbe pianificare di chiamare il suo prossimo importante aggiornamento del sistema operativo “Windows 11 2022 Update”. Questa denominazione è stata menzionata nelle versioni quasi finali della prossima versione principale di Windows 11, ora denominata in codice 22H2. Il nome dell’aggiornamento di Windows 11 2022 è stato scoperto dall’utente Twitter XenoPanther nel software per iniziare che viene visualizzato quando si configura un nuovo PC.

La denominazione potrebbe essere semplicemente un segnaposto o potrebbe significare che Microsoft sta finalmente riducendo i nomi degli aggiornamenti di Windows a volte confusi. Nel corso degli anni, abbiamo visto una serie di titoli per i principali aggiornamenti di Windows 10, come Creators Update, nomi più noiosi come Windows 10 May 2021 Update e, più recentemente, il soprannome di Windows 10 21H2.

Windows 11 si prepara al cambiamento

Microsoft ha pensato di nominare i suoi aggiornamenti come animali o umani, ma ha invece optato per lo schema di denominazione mensile più sicuro utilizzato da Apple con iOS, iPadOS, watchOS e molti altri aggiornamenti software. Se Microsoft prevede un minor numero di cali di funzionalità di grandi dimensioni, ha senso passare alla denominazione annuale per le versioni di Windows 11.

Secondo una storia recente, Microsoft ha annullato i piani per un aggiornamento annuale “23 ore su 2” per Windows 11 nel 2023, optando invece per dare priorità al lancio di nuove funzionalità durante tutto l’anno. Microsoft ha recentemente modificato il suo programma Windows Insider, inclusi nuovi esperimenti e funzionalità prototipo che vengono valutate in anticipo. Queste modifiche potrebbero comportare il ritorno di Microsoft a un ciclo di rilascio di tre anni per Windows, con una nuova versione principale (Windows 12?) prevista per il 2024.

In ogni caso, il prossimo importante aggiornamento di Windows 11 è previsto per il 20 settembre, una settimana dopo le regolari riparazioni del Patch Tuesday dell’azienda. Windows 11 22H2 – o forse Windows 11 2022 Update – includerà una serie di nuove funzionalità come cartelle di programmi nel menu Start, trascinamento sulla barra delle applicazioni e nuovi gesti e animazioni touch.