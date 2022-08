Ufficialmente, Samsung inizierà a spedire il Galaxy Z Fold 4 (insieme al Galaxy Z Flip 4) venerdì prossimo, o tra una settimana. Samsung offre la pellicola di copertura anteriore come protezione opzionale per lo schermo di copertura da 6,2 pollici. L’accessorio, acquistabile separatamente, include anche un applicatore che consente di applicare la pellicola “senza lasciare rughe o polvere sotto”.

Quindi, come si applica correttamente la protezione dello schermo? Samsung ha creato un video di 1 minuto e 23 secondi che ti guida attraverso i passaggi. Il video ti aiuterà in questo compito fondamentale mostrandoti dove posizionare l’applicatore e come utilizzare il dispositivo di rimozione della polvere per rimuovere la polvere dallo schermo.

Galaxy Z Fold e Z Flip 4 sono in arrivo

Il tergivetro in dotazione ha lo scopo di appiattire la pellicola e di aiutare a rimuovere un rivestimento protettivo progettato per essere rimosso dallo strato di protezione dopo averlo posizionato sul display.

Come affermato in precedenza, il Dynamic AMOLED Cover Display è da 6,2 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ciò significa che lo schermo viene ridisegnato 120 volte al secondo. La risoluzione è 904 x 2316, con un rapporto di aspetto 23,1:9. Corning Gorilla Glass Victus+ protegge il display esterno. Il display Dynamic AMOLED da 7,6 pollici integrato ha una risoluzione di 1812 x 2176 e una luminosità massima di 1200 nits. Ha anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Tieni presente che il meccanismo di ripiegamento verso l’interno del Galaxy Fold 4 protegge il display interno mentre lo smartphone è chiuso. Consigliamo l’acquisto di una custodia protettiva per proteggere il vostro costoso pieghevole dalle inevitabili cadute. Mentre il display interno ha la suddetta sicurezza mentre il dispositivo è chiuso, il Cover Display, che è sempre accessibile, no.