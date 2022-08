Khaby Lame è noto per i suoi esilaranti video su TikTok in cui prende in giro i video di altre persone. Il 22enne ha iniziato a realizzare video durante il blocco della pandemia nel 2020 ed è diventato rapidamente famoso scalando le classifiche mondiali.

Ma quanto vale oggi il tiktoker più famoso del mondo? Secondo CA Knowledge, a partire dal 2022, il patrimonio netto di Khabi Lame è stimato in circa 13 milioni di dollari USA e ha guadagnato 6 milioni nel 2021.

Khaby ha realizzato i suoi guadagni attraverso la sua carriera nei social media. Non solo guadagna soldi per i video che pubblica, ma anche attraverso sponsorizzazioni e pubblicità correlate.

CA Knowledge ha riferito che Khaby guadagna 20.000 dollari per post su Instagram. Con quasi 300 post sul suo account, questo avrà avuto un enorme impatto sul suo patrimonio netto.

A partire da giugno 2022, Khaby Lame è ora l’utente con il maggior numero di follower sulla popolare app. Attualmente ha 142,9 milioni di follower e 2,3 miliardi di mi piace sul suo account.

Prima di Khaby, Charli D’Amelio era la TikToker più seguita, ma ad oggi ha 142,3 milioni, il che significa che è stata detronizzata.

I video di Khaby sono così popolari perché non c’è nessuno come lui. Può far ridere le persone senza dire una parola, e non ci sono molte persone così al mondo.

Alcuni sfizi vanno fatti passare

La star di TikTok possiede quattro diverse auto, tra cui una Jeep Compass, Audi RS-5, BMW X5 e una Mercedes G Wagon. Sebbene la sua collezione di auto sia abbastanza buona da impressionare chiunque, Lame non si vanta dei suoi acquisti sui suoi account social.

Khaby attualmente vive in una casa da 6 milioni di dollari a Chivasso, in Italia. La sua casa è a dir poco sontuosa, e ha una piscina e un campo da tennis.