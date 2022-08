Secondo The Verge, Meta ha negato le accuse di aver disattivato l’audio dei film Reels scaricati di proposito per impedire agli utenti di esportare i video su TikTok. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che l’incidente è stato causato da un ‘problema audio’ e che il problema è attualmente in fase di risoluzione. È stato rivelato all’inizio di questa settimana dalla pubblicazione che gli utenti che desideravano esportare i propri Reels su un’altra app erano obbligati a pubblicare prima il video; altrimenti rischiavano di perdere la componente audio del video.

Prima di questa modifica, gli utenti di Instagram avevano la possibilità di registrare e modificare video utilizzando gli strumenti Reels, quindi potevano scegliere di scaricare il prodotto finito e pubblicarlo altrove.

Instagram sta per rilasciare un aggiornamento

L’app Reels di Meta, che spera di diventare il ​​successore di Instagram e Facebook, ha avuto difficoltà a competere con TikTok, l’app che attualmente domina il mercato dei contenuti video in formato breve. Come risultato della pratica frequente di creatori e aziende di eseguire il cross-post di Reels sui propri account TikTok, Instagram e Facebook non sono più gli unici siti in cui gli utenti possono ottenere materiale di questo tipo.

Gli utenti di TikTok hanno la possibilità di incrociare facilmente i filmati che realizzano sul sito su Facebook e Instagram Reels. Tuttavia, gli utenti delle piattaforme di proprietà di Meta devono scaricare fisicamente il video prima di poter fare il contrario. Poiché gli strumenti di modifica su Reels e TikTok sono distinti l’uno dall’altro, è facile capire perché un utente potrebbe desiderare di modificare il contenuto solo su una piattaforma e poi inviarlo all’altra; inoltre, così facendo si risparmia tempo.

A partire da venerdì pomeriggio, una portavoce di Meta ha detto a Engadget in un’e-mail che la società stava ancora lavorando per correggere l’errore audio che si è verificato su Reels. Sembra che solo gli utenti iPhone siano interessati dal bug. Secondo una dichiarazione rilasciata dall’azienda, ‘A causa di un problema tecnico, la funzione di download di Reels non funziona come previsto per gli utenti iOS e, in alcuni casi, l’audio manca nei download.