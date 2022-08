Il telefono Nothing (1) è disponibile solo da poco tempo, ma ha già ricevuto aggiornamenti molto consistenti. Il nuovo aggiornamento, che sembra essere lento, è già stato rilevato dagli utenti e include alcuni interessanti aggiornamenti della fotocamera e correzioni di bug.

Un utente Reddit ha condiviso un’istantanea del registro delle modifiche della versione 1.1.3 del firmware. Sembra essere un aggiornamento significativo, con nuove funzionalità e altro per il telefono Nothing (1). La funzione Batteria adattiva di Google, accessibile sui telefoni Pixel, è ora disponibile. Rileva l’utilizzo dell’app e si regola di conseguenza per prolungare la durata della batteria. Nothing ha anche una nuova interfaccia utente per la verifica delle impronte digitali per app di terze parti.

Nothing (1), l’update sta arrivando in maniera graduale

Oltre alla nuova funzionalità, la fotocamera riceverà una serie di miglioramenti. Quando si utilizza l’illuminazione glifo, il telefono ottimizzerà automaticamente l’immagine per colore e luminosità. Anche la modalità notturna e l’HDR dovrebbero richiedere meno tempo per l’elaborazione, con conseguente minor tempo speso a tenere fermo il telefono quando si scattano immagini in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo ultrawide, lo zoom digitale e la fotocamera selfie sono stati tutti migliorati.

Tra questi miglioramenti ci sono una serie di correzioni di bug che i proprietari di telefoni Nothing (1) apprezzeranno, come uno scorrimento migliore su app come Twitter. Gli utenti non dovrebbero più riscontrare arresti anomali della schermata di blocco quando tentano di aprire una notifica durante l’utilizzo del sensore di impronte digitali.

La versione 1.1.3 del firmware ha una dimensione di circa 65 MB e arriva solo tre settimane dopo la versione 1.1.2, che ha aumentato il supporto per caricabatterie di terze parti. Questo aggiornamento non sembra essere ancora ampiamente accessibile, ma molto probabilmente emergerà su più dispositivi nei prossimi giorni.