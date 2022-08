MediaWorld chiude uno dei periodi più floridi e fecondi dell’anno con il lancio di una campagna promozionale veramente speciale, la perfetta soluzione che può spingere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, pagandoli decisamente meno del solito e del previsto.

Il volantino non presenta vincoli o limitazioni particolari, almeno in termini di disponibilità sul territorio, infatti gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, con la possibilità di accesso anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede però il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Correte sul nostro canale Telegram, i prezzi sono quasi gratis e potrete avere codici sconto gratis da utilizzare su Amazon.

MediaWorld: le nuove offerte e tutti i prezzi più bassi

Smartphone a prezzi assurdi vi attendono in questi giorni da Mediaworld, la corrente campagna promozionale promette infatti l’accesso ad un’ottima selezione di modelli, anche top di gamma.

Il migliore in circolazione non poteva che essere il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, attualmente acquistabile con un esborso finale non superiore ai 1149 euro, passando anche per iPhone 13 Pro Max a 1329 euro, iPhone 13 a 799 euro, o similari.

Coloro che invece sono alla ricerca di un modello decisamente più economico, ecco che potrebbero puntare direttamente su Realme GT2 Pro a 429 euro, Honor x8 a 229 euro, Honor X7 a 179 euro, Galaxy A13 a 149 euro, Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Oppo A96 a 249 euro, Honor Magic 4 Lite a 249 euro o Realme C21Y a 119 euro.

Tutti gli sconti sono attivi fino al 31 agosto in ogni negozio e online sul sito.