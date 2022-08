Conad prova in tutti i modi a catturare gli utenti sparsi per il territorio italiano, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere. Il volantino convince con prezzi decisamente più bassi del normale, e dal risparmio praticamente assicurato per tutti.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, indipendentemente dalla provenienza o dalla dislocazione territoriale. In aggiunta, ricordiamo che tutti i prodotti presentano la solita garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location.

Conad: le offerte sono le migliori del mese

Conad rende felici gli utenti con la possibilità di acquistare una serie di prodotti di tecnologia, a prezzi comunque più che abbordabili. Il dispositivo più interessante riguarda sicuramente la batteria per auto, modello ExtraPower, in vendita ad un prezzo che non supera i 39 euro, per quanto riguarda la variante da 45Ah. Essendo invece alla ricerca di un prodotto più capiente, si potrebbe invece pensare di acquistare la variante da 80Ah (il massimo disponibile), con un esborso finale non superiore ai 74 euro.

Per risparmiare al massimo, invece, ecco arrivare la confezione di pile stilo, sia AA che AAA (da 10 unità), proposta a non più di 3,99 euro. Tutti questi sconti, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, per acquisti effettuati entro la data limite imposta direttamente da Conad, per i dettagli collegatevi al sito.