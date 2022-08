Fughe di notizie e rapporti affermano che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno dispositivi incredibilmente eccitanti, ma che l’iPhone 14 di base potrebbe non essere impressionante. Questo non è solo perché probabilmente sarà dotato di un design obsoleto, ma anche perché potrebbe non avere nemmeno una nuova CPU.

Questo potrebbe non essere un incidente isolato, poiché una delle nostre fonti afferma che l’iPhone 15 potrebbe contenere anche silicio di una generazione precedente. Questa informazione è stata ottenuta tramite un leaker che ha pubblicato su Weibo, che è un social network in Cina. Il post è stato scoperto da GizChina e afferma che il chipset A16 che dovrebbe essere incluso nella linea iPhone 14 Pro sarà incluso nell’iPhone 15, mentre un nuovissimo chipset A17 sarà incluso nell’iPhone 15 Pro.

iPhone 14 si prepara al debutto

Pertanto, per dirla in altro modo, l’iPhone standard che Apple rilascerà l’anno successivo avrà probabilmente un chipset più recente rispetto al prossimo iPhone 14 (che si dice sia bloccato con l’A15 della linea iPhone 13), ma è sarà ancora un anno indietro rispetto al processore mobile più potente di Apple.

Tuttavia, abbiamo già appreso da Ming-Chi Kuo, un analista con un fantastico track record per le informazioni Apple, che queste ipotesi potrebbero rivelarsi reali. La fonte non dice se questo schema continuerà o meno oltre l’iPhone 15, ma le informazioni provengono da Ming-Chi Kuo.

Pertanto, il fatto che due diversi leaker abbiano ora indicato che i chipset più recenti saranno riservati alle versioni Pro mostra che c’è una buona probabilità che ciò sia effettivamente vero. Detto questo, è ancora estremamente presto per discutere dell’iPhone 15, per non parlare dei futuri iPhone; quindi, anche se questa è l’attuale intenzione di Apple, è possibile che si modifichi in qualsiasi momento. Siamo ottimisti su questo sviluppo perché anche i modelli base sono telefoni di fascia alta, il che rende difficile giustificare il loro utilizzo di una tecnologia vecchia di un anno.