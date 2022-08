Eurospin sta cercando in tutti i modi di avvicinare gli utenti al mondo della tecnologia, anche lanciando incredibili campagne promozionali atte a ridurre di molto la spesa finale che i consumatori finali devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto.

I prezzi sono bassi e super convenienti su un numero sempre maggiore di prodotti, sebbene comunque sia strettamente necessario ricordare che gli acquisti dovranno essere completati in ogni negozio in Italia, i prezzi indicati non sono da considerarsi validi altrove o sul sito. E’ ad ogni modo presente la garanzia di 24 mesi, che copre ogni singolo difetto di fabbrica.

Eurospin è folle: tecnologia quasi gratis

La nuovissima campagna promozionale parte con l’offrire la possibilità di acquistare, ad esempio, un bellissimo montalatte a soli 6,99 euro, passando anche per prodotti più performanti e leggermente più costosi.

Uno dei migliori è sicuramente il bellissimo robot da cucina, in stile Bimby TM6, in vendita a 199 euro con una selva di accessori da non perdere assolutamente di vista. Non mancano altre tipologie di prodotto, come ad esempio una gelatiera, marchiata Ariete, in vendita a soli 39 euro, oppure anche il congelatore a pozzetto da 189 euro, per finire con il frigorifero Candy, il cui prezzo si aggira a non più di 329 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende nel periodo da Eurospin, se siete curiosi di conoscere la campagna promozionale da vicino, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate online.