Eurospin riesce a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono sostenere all’atto dell’acquisto di nuovi prodotti, offrendo così a tutti la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, con prezzi mai visti prima d’ora, e non solo.

Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere presso i vari supermercati d’Italia, possono essere completati anche sul sito ufficiale. Quest’ultimo promuove un metodo di pagamento leggermente differente, infatti il cliente può scegliere il prodotto online, recarsi in negozio pagandolo in cassa, per ritirarlo poi presso il medesimo (e selezionato) punto vendita in Italia.

Eurospin: che offerte assurde, tutti gli sconti del momento

Grazie al volantino Eurospin gli utenti sono felici di essere i primi a spendere pochissimo sull’acquisto di una selezione di elettrodomestici, o comunque di accessori per la casa, a prezzi decisamente più bassi e ridotti del normnale.

Il primo modello di cui vi parliamo non poteva che essere un bellissimo robot da cucina, in stile Bimby TM6 per intenderci, acquistabile con un esborso finale di soli 199 euro, un prezzo di tutto rispetto in confronto alla qualità del prodotto stesso (dotato di innumerevoli accessori).

Non mancano ovviamente dispositivi meno costosi, come la gelatiera Ariete al prezzo di 39 euro, passando anche per il congelatore a pozzetto a 189 euro, oppure il frigorifero combinato di marca Candy acquistabile a soli 329 euro.

Tutti questi prodotti possono essere acquistati solamente online sul sito ufficiale.