Alcuni aspetti dell’Inflation Reduction Act del presidente Joe Biden minacciano di diventare un nuovo campo di battaglia per il commercio USA-Europa. La proposta di legge è già stata approvata dal Senato, ed è in attesa del voto della Camera dei Deputati.

Un portavoce della Commissione europea (CE) a Bruxelles (Belgio) ha dichiarato a EL PAÍS che alcuni termini del disegno di legge “sono chiaramente discriminatori” nei confronti dei veicoli elettrici prodotti nell’Unione europea (UE). Ciò ha portato la presidente della CE Ursula von der Leyen a richiedere formalmente agli Stati Uniti di rimuovere questi “elementi discriminatori” dal disegno di legge “per garantire che sia conforme alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)”.

Nessuno si aspettava che Biden sarebbe stato in grado di risolvere rapidamente tutte le controversie commerciali tra la CE e gli Stati Uniti sorte durante le precedenti amministrazioni. Fatta eccezione per alcune anomalie sotto l’ex presidente George W. Bush, è stato più facile trovare nella storia politica degli Stati Uniti più democratici protezionisti che repubblicani fino all’arrivo di Trump alla Casa Bianca.

Tuttavia, le relazioni USA-UE sono notevolmente migliorate sotto il presidente Biden e vengono affrontate diverse controversie commerciali. Ad esempio, nel giugno 2021, gli Stati Uniti e l’UE hanno concordato una tregua di cinque anni in una disputa di 17 anni sui sussidi per Boeing e Airbus e hanno anche deciso di rimuovere 10,3 miliardi di dollari di tariffe sulle merci.

Quattro mesi dopo, sono iniziati i colloqui per porre fine alle controversie sulle tariffe dell’alluminio e dell’acciaio. Quest’ultimo problema sui veicoli elettrici è emerso in un momento in cui i due giganti economici sono molto più concentrati sull’obbligazione della Cina ad aprirsi e consentire una concorrenza leale.

Un problema che potrebbe ritorcersi contro l’Europa

La CE ha individuato per la prima volta l’uso di un linguaggio scorretto nelle prime versioni del disegno di legge, portando il vicepresidente esecutivo della CE Valdis Dombrovskis a comunicare le sue preoccupazioni lo scorso autunno a Katherine Thai, l’ambasciatrice degli Stati Uniti presso l’UE.

Dombrovskis ha anche inviato lettere ai leader del Congresso degli Stati Uniti di entrambe le parti e una lettera è stata persino firmata da funzionari di Canada, Messico e Corea del Sud. Fonti dell’UE affermano che “misure come queste vanno contro i recenti sforzi per ricostruire le nostre relazioni in modo da poter risolvere i problemi passati ed evitare di aggiungere nuovi punti di tensione”.

Aggiunte alla legge sulla riduzione dell’inflazione ci sono alcune misure per stimolare la produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti. L’Europa sembra d’accordo, dal momento che alcuni portavoce dell’UE hanno affermato: “L‘UE concorda sul fatto che i crediti d’imposta possono fungere da importante incentivo per aumentare la domanda di veicoli elettrici. Questo è fondamentale per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni di gas serra”. Sotto la guida di Von de Leyen, la CE ha fatto della lotta ai cambiamenti climatici la sua massima priorità. Ma, come sempre, il diavolo è nei dettagli.

La CE teme che alcuni requisiti per beneficiare degli incentivi puniscano i veicoli elettrici e i componenti fabbricati nell’UE. Uno di questi requisiti è che i minerali utilizzati per fabbricare veicoli e loro componenti devono essere di origine statunitense, riciclati negli Stati Uniti o provenire da paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio. L’altro requisito che la CE considera “discriminatorio” è che il credito d’imposta (fino al 100% entro il 2028) si applichi solo alle batterie e ai veicoli assemblati negli Stati Uniti.

“Gli incentivi favoriscono alcuni paesi ricchi di risorse minerarie, così come la produzione di batterie e l’assemblaggio di automobili in Nord America, a scapito dei prodotti dell’UE esportati negli Stati Uniti“, hanno affermato i leader della CE, sostenendo che violano le regole dell’OMC.

La produzione di veicoli ha una miriade di problemi in tutto il mondo. La pandemia ha portato a interruzioni della catena di approvvigionamento e carenza di componenti, in particolare semiconduttori. Con l’allentarsi della pandemia, la domanda è aumentata notevolmente, aggravando ulteriormente i problemi e le carenze. E da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e le tensioni tra Cina e Taiwan sono divampate in una delle regioni marittime più trafficate del mondo, l’industria delle auto sta crollando sempre di più.