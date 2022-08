Metaverso: addio esseri umani, la realtà virtuale si espanderà sempre di più

Se il Metaverso attualmente vi preoccupa, allora sarà meglio prepararvi psicologicamente perché presto tutto sarà governato dalla realtà virtuale. O almeno, questo è ciò a cui ambiscono gli esperti Peter Linder, a capo del marketing di Ericsson per il 5G in Nord America, Yashar Nezami, ecosystem co-creation director di Ericsson, Timothy Murphy, ricercatore delle tecnologie “disruptive” e Mischa Dohler, Chief architect di Ericsson in Silicon Valley.

Metaverso: lo spazio tridimensionale al cinema, allo stadio e non solo

Il metaverso prenderà piede addirittura ai concerti. Intanto lo vedremo al:

Cinema

Al posto del classico cinema potrebbe prendere piede un nuovo genere di intrattenimento tanto immersivo da coinvolgere al suo interno il pubblico, con esperienze personalizzate a seconda degli utenti.

Stadio

Gli eventi sportivi live dallo stadio potrebbero prendere tutt’altro sapore con uno smartphone 5G in mano. Ci riferiamo all’accesso alle statistiche più aggiornate e in tempo reale, o all’interazione con amici e fan che invece lo seguono da casa.

Parchi e tema

I visitatori dei parchi a tema potranno accedere a nuove esperienze in realtà aumentata, come per esempio l’interazione con i loro personaggi preferiti in ambienti virtuali o anche con il mondo del loro parco preferito.

Vacanza

Infine il metaverso può essere anche molto utile per pianificare i viaggi. Come? Lo spazio tridimensionale permetterà agli interessati di informarsi fino in fondo arrivando a scoprire tutte le attrazioni turistiche grazie all’anteprima del tour virtuale. Per giunta la realtà virtuale darà modo di ottenere tutte le informazioni sui mezzi pubblici in fase di pianificazione, o direttamente sul posto.