Netflix: i film e le serie tv da guardare almeno una volta nella vita

Agosto 2022 è quasi giunto al termine, tuttavia abbiamo ancora del tempo per gustarci le migliori serie tv e film proposti dal colosso dello streaming Netflix. Dunque, se non sapete cosa fare mentre siete in spiaggia nell’attesa di digerire il pranzo, oppure volete trascorrere una dolce serata a casa con la vostra metà, vi converrà ascoltarci. Ecco i titoli più interessanti della piattaforma californiana.

Netflix: a spasso tra anime, thriller, romanzo e azione

Se non li avete mai visti, questi sono i titoli da guardare almeno una volta nella vita, fidatevi di noi.

Kakegurui Twin – serie tv anime – 3 agosto

Kakegurui, è un manga omonimo di Homura Kawamoto e Kei Saiki (pubblicato in Italia da J-Pop) ambientato in una scuola in cui gli studenti giocano d’azzardo scommettendo il paradiso o l’inferno.

Robo-fratelli super giganti – serie tv anime – 4 agosto

Direttamente dall’America, questa serie animata riprende gli anime di robottoni ma con rivisitazione degli stilemi classici in chiave moderna.

Sandman (stagione 1) – serie tv – 5 agosto

La serie tv live-action si ispira al fumetto realizzato da Neil Gaiman per DC Comics. Sandman è suddivisa in 10 episodi di Allan Heinberg (The O.C., The Catch), nonché sceneggiatore.

DOTA: Dragon’s Blood – Terzo libro – serie tv anime – 11 agosto

La serie fantasy epica tratta dal gioco online DOTA narra la storia di un Cavaliere Dragone costretto ad utilizzare i suoi superpoteri per fermare un terribile demone.

The Amazing Spider-Man – film – 16 agosto

È un film diretto da Marc Webb con protagonista Spider-Man, in tal caso interpretato da Andrew Garfield.

Tekken: Bloodline – serie tv anime – 18 agosto

Se negli anni ’90 eravate amanti del noto videogioco Tekken, ora non può non piacervi questo anime prodotto da Netflix.