Il Moto X30 è stato uno degli smartphone di punta dell’azienda per il 2017 e Motorola lo ha introdotto l’anno prima. È un telefono piuttosto “normale” con specifiche di punta, insieme a una disposizione a tripla fotocamera che prevedeva uno sparatutto principale da 50 MP come una delle sue fotocamere preferite sul retro del dispositivo.

L’azienda ha accennato al rilascio dell’X30 Pro, che sarebbe il successore dell’X30 rilasciato l’anno prima, e ora sembra che l’X30 Pro sia stato rilasciato. Viene fornito con una fotocamera da 200 MP, che lo rende il primo smartphone al mondo ad avere una tale capacità di fotocamera.

Moto X30 Pro è stato recentemente rilasciato in Cina

La risoluzione di 200 megapixel dell’X30 Pro sarà fornita da Samsung, con il sensore ISOCELL HP1 dell’azienda utilizzato da Motorola. Il sensore su questo dispositivo misura 1/1,22 pollici, il che lo rende leggermente più capiente di quelli che si trovano su altri dispositivi mobili. Inoltre, verrà fornito con una fotocamera ultrawide da 50 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 60 megapixel per scattare selfie.

Il Moto X30 Pro sarà caratterizzato dall’uso del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm insieme a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh che supporterà la ricarica cablata da 125 W e la ricarica wireless da 50 W. Inoltre, il Moto X30 Pro avrà il supporto per la ricarica rapida sia a livello cablato che wireless.

Al momento, sembra che il telefono sia disponibile solo in Cina, dove può essere acquistato per 3.699 Yuan. Il prezzo del telefono aumenterà a 4.499 Yuan per la variante più costosa.