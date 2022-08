L’energia illimitata e gratuita è un sogno possibile. Dopo varie discussioni a riguardo e diverse opzioni da tenere in considerazione, pare sia arrivato un modo definitivo per ottenere la tanto desiderata energia illimitata.

Senza ombra di dubbio, il Sole è una fonte di energia pulita e a lunga durata. Sono tanti infatti gli esperti che cercano quotidianamente di emularne il processo nucleare per riuscire ad ottenere energia illimitata. Alcuni di questi, di fatto, hanno trovato un metodo praticamente infallibile.

Energia illimitata: il metodo definitivo studiato dagli esperti

La futura energia pulita e illimitata verrà prodotta con i reattori, i quali svolgeranno dei complessi processi di fusione nucleare. Il loro scopo sarà quello di fondere gli atomi di idrogeno e creare l’elio, che verrà rilasciato a sua volta sotto forma di calore. Molteplici sono le sperimentazioni portate avanti sin dalla fine del 2021 nel JET, una struttura molto presente nel Regno Unito, famosa per avere dato vita al Tokamak.

Il Tokamak è un congegno capace di generare gas surriscaldati, i cosiddetti “plasmi“, dove si verificano delle vere e proprie reazioni di fusione. In questo modo, si generano dei campi magnetici che caricano le particelle, così da permettere ai plasmi di raggiungere delle elevatissime temperature che arrivano fino a 150 milioni di gradi Celsius (10 volte più calde del nucleo solare.

Solamente 5 secondi di scoppio servirebbero per generare fino a 59 MJ di energia. Una quantità davvero elevata, dato che il risultato raggiunto nel 1997, ossia quello di 21,7 MJ, si è praticamente triplicato. Si avrà in futuro sicuramente la possibilità di poter realizzare un sito dove si produce questo tipo di energia anche in Francia.