L’operatore virtuale Very Mobile lo scorso mese di giugno 2022 aveva lanciato una promozione che offriva un buono Amazon da 10 euro ai nuovi clienti.

Due mesi dopo, i clienti che hanno voluto approfittare dell’offerta, sono arrabbiati perché non hanno ancora visto lontanamente il buono promesso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile non ha erogato il buono Amazon come promesso

Secondo le tantissime segnalazioni, il gestore, non avrebbe erogato i buoni Amazon da 10 euro che sono stati promessi. E basta fare qualche ricerca su Google per scoprire che sono in molti a lamentarsene, anche sul forum di Very Mobile. Eppure il regolamento parlava e parla chiaro, bastava richiedere una portabilità dall’8 al 20 Giugno ed attivare la SIM entro 60 giorni per ottenere nell’immediato un buono Amazon da 10 euro, buono che poteva arrivare entro massimo 30 giorni successivi.

Secondo le testimonianze pervenute, i clienti del gestore che hanno contattato l’assistenza per tale problema si sono visti aprire un ticket di segnalazione senza però aver mai ricevuto alcun ricontatto/soluzione e gli operatori stessi ammetterebbero di essere inondati da tali segnalazioni.

Vista la mole di segnalazioni ricevute in questi mesi cercheremo quindi di capirne di più con l’Ufficio Stampa del gestore e di chiedere lumi, non ci resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo. Non possiamo escludere che l’operatore decida di rilasciare una dichiarazione in merito.