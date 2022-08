Lidl fa sognare gli utenti con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta soluzione per spendere sempre meno sui vari acquisti, senza mai troppo preoccuparsi della spesa finale da sostenere.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Lidl, devono necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari relativi alla disponibilità sul territorio. Tutti i prodotti elencati sono corredati con la solita garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata sempre nelle medesime aree di acquisto.

Lidl: le offerte sono incredibili, tanta tecnologia quasi gratis

Prezzi ai minimi storici da Lidl, in questi giorni l’azienda è riuscita a lanciare una serie di ottime offerte mirate non solo sui beni alimentari o di prima necessità, ma anche veri e propri riferimenti alla tecnologia, sebbene con focus relativi agli accessori più economici.

Il prodotto che tutti dovrebbero avere all’interno della propria selezione, non è altro che la lampadina LED a colori, completamente dimmerabile tramite il telecomando incluso in confezione, il cui prezzo scende addirittura al di sotto di 6 euro. In aggiunta, possiamo consigliare il caricabatterie wireless magnetico, compatibile con il MagSafe dei prodotti Apple, disponibile all’acquisto a soli 12,99 euro.

Non mancano ovviamente altri sconti molto interessanti, mirati su prodotti non legati alla tecnologia, come occhiali da lettura disponibili a soli 2,99 euro, passando per mensole a cubo in vendita a 6,99 euro, oppure ottime pile ricaricabili a 3,99 euro.