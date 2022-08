I prezzi lanciati nel periodo da Mediaworld presentano uno sconto pari addirittura al 70%, in meno rispetto al valore originario di listino, in questo modo tutti gli utenti sono liberissimi di accedere ad una importante selezione di prodotti economici.

Nel momento in cui si fosse effettivamente interessati all’acquisto, è bene ricordare che i prezzi sono da ritenersi validi solamente nei negozi di proprietà di MediaWorld e sul suo sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: sorpresa infinita con questi sconti

Tutti gli sconti che vi racconteremo sono da considerarsi validi fino al 7 agosto, per acquisti effettuati sia online che in negozio. Il top di gamma da non mancare, è sicuramente un prodotto Apple, stiamo parlando di iPhone 13 Pro, disponibile a soli 1178 euro (per la variante da 256GB di memoria interna).

Sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, il consiglio è di puntare dritti verso gli accessori della stessa realtà, rappresentati da Apple Watch Series 7, il cui prezzo si aggira sui 408 euro, oppure le ultime AirPods di terza generazione, disponibili a soli 179 euro. Nel momento in cui sarà necessario ricorrere all’acquisto di un altro dispositivo, il consiglio è di puntare verso il tablet Samsung Galaxy Tab A8, disponibile a 223 euro, per la variante che prevede 64GB di memoria interna.

Gli sconti di MediaWorld ovviamente non terminano qua, se siete curiosi di conoscerli da vicino, non dovete fare altro che collegarvi al sito.