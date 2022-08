Gli sconti del 50% di Esselunga sono assolutamente tra i migliori del periodo, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di accedervi tramite ogni singolo negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

La campagna promozionale, come avete capito dal paragrafo precedente, risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei punti vendita fisici, in questo modo si ha la possibilità di godere dei medesimi sconti praticamente ovunque, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

Esselunga: le offerte che nessuno si aspettava

Solo oggi da Esselunga è possibile acquistare un ottimo prodotto con uno sconto del 50% rispetto al listino originario; prima di proseguire, è bene ricordare che il prodotto in questione è acquistabile solamente con la presentazione della tessera Fidaty, non è quindi accessibile da chiunque in Italia.

Il prezzo viene proposto pari a soli 24,95 euro, ed è relativo all’acquisto degli auricolari true wireless Motorola Moto Buds 120, un prodotto davvero ottimo, sebbene relativo alla fascia bassa del settore, caratterizzato da controlli touch, certificazione IPX5, ricarica della base tramite porta USB type-C, ed autonomia garantita fino a 15 ore di utilizzo continuativo.

La garanzia è di 24 mesi, in questo periodo qualsiasi difetto di fabbrica verrà effettivamente risolto dal venditore, oppure si provvederà alla sostituzione del prodotto con un modello completamente nuovo, il tutto dovrà necessariamente essere esercitato nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto. Sebbene la campagna scada oggi, 3 agosto 2022, non è da escludere che le scorte siano già terminate.