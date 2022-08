L’11 luglio, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha detto ai giornalisti che il governo iraniano era pronto a inviare diverse centinaia di droni, compresi droni armati, in Russia. E alla fine di giugno, la regione impoverita della Buriazia in Russia, secondo quanto riferito, ha raccolto 200 milioni di rubli per acquistare attrezzature per i soldati, compresi alcuni quadricotteri.

Nel loro insieme, queste storie offrono un ritratto di come la Russia stia cercando di sostenere la sua invasione dell’Ucraina, con droni e hobbisti costretti al servizio militare.

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, lo ha fatto con un esercito che aveva una certa esperienza con la guerra moderna, ma nulla sulla scala del massiccio assalto che ha intrapreso con i carri armati. Nei quattro mesi e mezzo successivi, l’esercito russo ha consolidato la sua presa nell’Ucraina meridionale, ritirando il suo tentativo fallito di catturare la capitale Kiev e ha concentrato un’importante avanzata nella regione del Donbas nell’Ucraina orientale.

Con una linea del fronte sempre più statica, la Russia fa affidamento sulla sua artiglieria numericamente superiore per distruggere le forze ucraine. L’Ucraina, a sua volta, ha ricevuto nuova artiglieria a lungo raggio dagli Stati Uniti e dai paesi della NATO, che sta utilizzando per distruggere i depositi di munizioni russi vicino al fronte.

L’importanza dei droni

I droni danno alle forze un occhio nel cielo. “Questi droni commerciali vengono utilizzati per condurre la sorveglianza, fornire informazioni tempestive sulle forze ucraine, nonché per dirigere attacchi di artiglieria/MLRS/mortaio“, ha affermato Samuel Bendett, analista del Center for Naval Analysis e collaboratore senior del Center per la Nuova Sicurezza Americana. “Gli sforzi russi ora implicano anche l’uso di questi quadricotteri commerciali per sganciare munizioni, qualcosa in cui gli ucraini hanno eccelso durante il conflitto“. I video di droni che lanciano bombe in Ucraina risalgono alla prima guerra del Donbass e sono proliferati sin dall’invasione.

Sebbene ci siano modelli di droni dedicati costruiti e schierati dai militari, le unità russe, dalle formazioni di fanteria agli equipaggi di carri armati alle squadre di artiglieria, hanno integrato i droni militari con modelli commerciali e hobbisti, del tipo che si può trovare nei negozi.

Questi droni, come quelli realizzati dal gigante cinese dei droni DJI, non fanno parte del kit standard. Ad aprile, DJI ha fermato in modo specifico le vendite dei suoi droni in Russia e Ucraina.

Indipendentemente da ciò, i soldati stanno trovando il modo di ottenere i droni da soli o, nel caso del governo regionale della Buriazia, utilizzando i fondi governativi per rifornire i soldati.