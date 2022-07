Street Artist Simulator permetterà a tutti i giocatori di diventare uno Street Artist con il solo obiettivo di liberare la propri arte. Il mondo di gioco sarà liberamente esplorabile per poter effettuare i propri graffiti in ogni zona ci sembri più interessante.

Solo realizzando graffiti più elaborati, grandi e in location inusuali sarà possibile diventare una leggenda della Street Art. L’unica raccomandazione che il gioco ci farà è quella di non venire arrestati dalla polizia.

Come è possibile ammirare dal trailer ufficiale disponibile su YouTube, l’adrenalina sarà preponderante in Street Artist Simulator. Oltre a dover effettuare i graffiti, un’altra componente importante sarà il parkour per raggiungere tutte le location migliori.

Street Artist Simulator vi permetterà di impersonare uno Street Artist e esplorare la città alla ricerca della migliore location per fare graffiti

Bisognerà scavalcare recinzioni e addirittura saltare tra i palazzi per sfuggire alla polizia. Man mano che la nostra fama aumenterò, anche i nemici da affrontare diventeranno più numerosi e temibili.

Nel filmato si vedere addirittura la SWAT inseguire il protagonista per evitare che possa realizzare ulteriori graffiti. Come se non bastasse, neanche sui tetti dei palazzi si sarà al sicura in quanto gli elicotteri pattuglieranno il cielo.

Come confermato da Tomasz Supeł, CEO of Games Box: “Street Artist Simulator è un gioco che offre molta libertà e opportunità per dimostrare la propria creatività. La caratteristica distintiva del titolo è una combinazione di creatività e azione dinamica. I giocatori vivranno in una città piuttosto grande con differenti distretti e una serie di location uniche, spesso non accessibili facilmente. Per rimanere nascosti, alcune volte sarà necessario hackerare le infrastrutture cittadine o semplicemente correre via“.

Il debutto di Street Artist Simulator è atteso nel 2024 per PC. In seguito, il titolo arriverà anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch-