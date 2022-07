In queste ore, Sony ha svelato alcuni dettagli molto interessanti sul nuovo PlayStation VR2. L’headset pensato per la realtà virtuale è ormai vicino al rilascio e quindi l’azienda ha deciso di alzare ulteriormente le aspettative dei consumatori.

Il visore è pensato per migliorare l’immersività garantendo un’esperienza di gioco senza precedenti. Infatti, grazie alla realtà virtuale sembrerà di essere completamente avvolti dal mondo di gioco e quindi direttamente dentro l’azione. Sebbene le prestazioni migliori si avranno con i titoli ottimizzati per il visore, PlayStation VR2 funzionerà anche con i giochi standard.

Un particolare molto importante confermato direttamente da Sony è che il visore non isolerà completamente il giocatore. Infatti, sarà possibile vedere attraverso il visore e quindi orientarsi all’interno della stanza.

Il nuovo PlayStation VR2 si preannuncia molto interessante grazie alle feature introdotte da Sony in nome dell’usablità e della sicurezza

Per abilitare questa feature basterà cliccare su un pulsante posto nei pressi dell’auricolare o utilizzando una scheda nel Centro di controllo. In questo modo, i giocatori non dovranno togliere il visore per guardarsi intorno e al tempo stesso il gioco non sarà interrotto.



La funzionalità ha anche una finalità pratica. Attraverso il software del sistema PlayStation VR sarà possibile mappare l’area con l’ausilio del controller. In questo modo, se si supererà il limite impostato, verrà mostrato un avviso al giocatore al fine di evitare incidenti.

Il nuovo PlayStation VR2, quando attivo in modalità VR avrà una risoluzione di 4.000 x 2.040 pixel per occhio. Il flusso video supporterà l’HDR e il refresh rate a 90Hz o 120Hz. Per i contenuti non ottimizzati per il VR, la risoluzione sarà fissata a 1.920 x 1.080 pixel con refresh rate variabile compreso tra 24Hz e 120Hz.

Purtroppo al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito. Sony non ha condiviso una data di lancio ufficiale ma siamo certi che nuovi dettagli saranno disponibili a breve.