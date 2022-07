Le password verranno gradualmente eliminate da Google e da altri titani del settore nel prossimo futuro. Tuttavia, per il momento, rimangono il metodo più frequente per proteggere i nostri dati personali. Ecco perché devono rimanere forti. Tuttavia, l’utente medio non ha idea di cosa siano le password complesse. Usano solo un semplice insieme di simboli facilmente ricordabili. Google Chrome, d’altra parte, sosterrà password più forti.

Google Chrome fornirà presto una nuova funzionalità che ti dirà quanto è sicura la tua password. Tuttavia, la funzionalità è sempre stata disponibile tramite le estensioni del browser. Ora sarà una caratteristica standard. Quando si inserisce una password durante i processi di registrazione o di modifica della password, l’indicatore di sicurezza della password è abilitato.

Google Chrome renderà le tue password più sicure

Secondo la descrizione, Google Chrome visualizzerà questa funzionalità solo durante la generazione di una nuova password per un account o l’aggiornamento di una password esistente. Di conseguenza, durante l’accesso a un account esistente, non verrà visualizzato alcun flag o messaggio. Quando verrà rilasciato, sarà compatibile con tutte le principali piattaforme, inclusi Windows, Mac, Linux, ChromeOS, Fuchsia e Lacros.

Google e altri colossi dei computer hanno in programma di eliminare completamente la password. Sappiamo già che Google, Microsoft e Apple stanno lavorando su “passkey”. Si tratta di soluzioni di autenticazione senza password che utilizzano la biometria e altri modi.

Secondo gli stessi utenti che hanno scoperto questa funzione, Google ha in programma di aggiungere un pulsante “Gestisci passkey” al browser Chrome. Gli utenti potranno visualizzare e cancellare le passkey conservate sui propri PC con quest’ultimo.