Google ci ha fornito un’anteprima di alcune delle modifiche al design pianificate che arriveranno su Gmail all’inizio di quest’anno. Queste modifiche dovrebbero essere implementate nel prossimo futuro. Successivamente, la società ha reso il nuovo design accessibile agli utenti che erano disposti ad accettare le modifiche. Sembra che il nuovo design sia attualmente in fase di implementazione per gli utenti che non hanno ancora aderito alle modifiche.

Gli utenti che hanno abilitato la chat potranno usufruire di questa funzionalità. Per chi non lo sapesse, lo scopo della riprogettazione di Gmail recentemente implementata è consolidare una varietà di servizi Google in un’unica interfaccia. Uno di questi servizi è Chat. Si prevede che questa funzione consentirà agli utenti di Gmail di comunicare con i propri contatti direttamente dall’interfaccia di Gmail, eliminando la necessità di aprire una nuova scheda o finestra nel browser.

Gmail si prepara al debutto della nuova interfaccia

‘Nel corso delle prossime settimane, gli utenti potranno abilitare la visualizzazione integrata utilizzando la nuova opzione di configurazione visiva in Impostazioni. Gli utenti che desiderano mantenere il loro attuale layout di Gmail potranno comunque farlo. Riceverai la versione di Gmail più in linea con il tuo senso dello stile, oltre a un aspetto fresco e aggiornato reso possibile dal design Material 3.’

Se facevi già parte del programma, nulla cambierà davvero per te, ma Google ti farà sapere che stanno apportando modifiche dietro le quinte. Ad esempio, aggiungeranno chip di ricerca alla funzione di ricerca di Gmail in modo che sia in grado di cercare e filtrare meglio le e-mail, il che renderà più facile individuare ciò che stai cercando. Se apri Gmail e vedi che ha un aspetto diverso, non dovresti allarmarti troppo perché il nuovo design offre un aspetto molto più pulito e moderno al servizio in generale.